O adiamento foi benéfico para a preparação ou foi mais um momento de ansiedade?

Foi mais um momento de ansiedade. Já estava numa grande forma entre fevereiro e março de 2020, quando eram os nacionais para confirmar os mínimos. Ter de parar e voltar a treinar, depois, afetou-me muito a nível mental.

Beneficiou com o adiamento ou está nos Jogos devido a esse facto?

Não, não beneficiei com o adiamento dos jogos.

BI Olímpico

Ana Cabecinha

Modalidade: Atletismo

Prova: Marcha, 20km

Idade: 30 anos

Naturalidade: Santiago Maior, Alandroal

Clube: Clube Oriental de Pechão

Treinador: Jorge Gonçalves

Participações: Esta será a sua quarta participação nos Jogos Olímpicos. Ana Cabecinha já conseguiu três diplomas olímpicos ao ficar em 6º lugar nos Jogos do Rio de Janeiro, em 2016, e em 8º lugar em Londres2012 e Pequim2008.

Factos & Curiosidades: A distância das provas de marcha atlética nos Jogos Olímpico tem variado ao longo da história. A introdução das provas masculinas aconteceu nos Jogos de Londres, em 1908, e as provas feminina estrearam-se nos Jogos de Barcelona, em 1992.

No entanto, soube-se no final de 2020, que o Comité Olímpico quer acabar com os 50 km marcha, sendo substituída, a partir de 2024, por uma “prova mista” de atletismo ainda a definir. O objetivo é “chegar à paridade” entre o programa feminino e o masculino.