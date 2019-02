A guarda-redes prevê que a Ucrânia jogue muito com "o físico, na raça e a disputar todos os lances" na quadra do pavilhão Multiusos de Gondomar, no dia 15, pelas 21:45.

"Não vamos disputar um campeonato da Europa a pensar que não vamos ganhar. O objetivo está traçado, esta seleção está recheada de jogadoras competitivas e ambiciosas", afirmou a jogadora do Benfica à agência Lusa, vincando que erguer o troféu em Gondomar no domingo "pode valer por uma carreira inteira".

O Benfica é o clube mais representado na seleção, situação que pode funcionar como uma alternativa à equipa de Luís Conceição.

"Penso que funciona para a seleção em si, no sentido de ser um quarteto [Fifó, Sara Ferreira, Janice Silva e Inês Fernandes] que tem as suas rotinas, recheado de valor e dessa forma pode acrescentar mais à seleção", concluiu Ana Catarina.

Portugal carimbou a presença entre as quatro melhores seleções da Europa graças aos triunfos frente à República Checa (12-0), à Finlândia (3-1) e à Sérvia (11-0).

A fase final realiza-se no Pavilhão Multiusos de Gondomar, onde a equipa das ‘quinas' vai defrontar a Ucrânia nas meias-finais, em 15 de fevereiro, pelas 21:45, enquanto a Espanha enfrenta a Rússia, no mesmo dia, pelas 19:00. A final da competição está agendada para as 18:30, do dia 17.