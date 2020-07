“O Sport Lisboa e Benfica informa que chegou a acordo para a renovação de contrato com o andebolista Bélone Moreira. O internacional português avança para a 6.ª temporada consecutiva na Luz”, indica o Benfica na sua página oficial.

O lateral, de 30 anos, chegou ao Benfica em 2015/16, proveniente do Passos Manuel, e pelos ‘encarnados’ conquistou duas Taças de Portugal e duas Supertaças.

“Estou bastante contente com esta renovação, é um voto de confiança que o clube me deu e da minha parte é um sentimento de realização. Quero jogar andebol ao mais alto nível, quero lutar por títulos e o Benfica proporciona condições para que tal aconteça”, disse o jogador, citado pelo clube.

A renovação com Bélone surge depois de, nos últimos dias, o Benfica ter anunciado igualmente o prolongamento dos contratos com os também andebolistas João Pais e com Paulo Moreno, para uma época em que o treinador espanhol Chema Rodríguez assume o comando técnico.