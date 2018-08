O lateral português André Almeida falhou esta segunda-feira o treino do Benfica na véspera da receção aos gregos do PAOK, na terça-feira, para a primeira mão do "play-off" de acesso à Liga dos Campeões de futebol.

De acordo com a nota publicada pelo clube da Luz no seu site oficial, uma “ligeira indisposição” afastou o defesa, de 27 anos, da sessão orientada pelo treinador Rui Vitória no centro de estágio no Seixal e que também não contou com os lesionados Krovinovic, Ebuehi, Jonas e Castillo.

Por outro lado, o treino registou já a presença do lateral francês Sébastien Corchia, que foi oficializado este domingo como reforço dos ‘encarnados’ por empréstimo do Sevilha.

Apesar da integração, o jogador não pode ser utilizado nesta eliminatória com a formação helénica por já ter disputado pelo Sevilha a segunda pré-eliminatória da Liga Europa.

O jogo entre o Benfica e o PAOK, da primeira mão do play-off de apuramento para a Liga dos Campeões, está marcado para as 20:00 de terça-feira, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado pelo sérvio Milorad Mazic.