“Tenho fé inabalável nesta temporada, nas decisões que tomei, na equipa, no ‘mister’, nas modalidades…”, sintetizou, em declarações ao Porto Canal, na festa de apresentação dos novos equipamentos na baixa do Porto.

O dirigente assumiu que a adesão dos portistas, tanto na compra de lugares anuais, como na inscrição de novos sócios, tem superado as melhores expectativas, pelo que o modo de estar à altura deste entusiasmo é “manter e incrementar a dinâmica de vitória”.

“Todos somos donos do FC Porto, pois vivemo-lo da mesma maneira. Sou apenas o presidente eleito. Eu e a direção temos a responsabilidade maior de tornar o FC Porto um clube ainda de maior sucesso e vitórias, retribuindo aos sócios tudo o que somos e representamos”, reforçou.

Revelando-se “eternamente grato” ao passado, arrogou o “começo de uma nova fase” nos dragões, destacando a “esperança” que a mesma traz para os atuais protagonistas e responsáveis dos ‘azuis e brancos’ e para os seus seguidores.

“Tem sido um crescimento fantástico para nós e isso gera muita emoção positiva em toda a gente. Espero que consigamos dar de volta toda esta generosidade dos adeptos”, sublinhou.

Villas-Boas gradeceu à autarquia, PSP e bombeiros por tornar possível a festa na baixa da invicta, numa iniciativa que serve para “medição da temperatura da vontade dos sócios” num emblema apostado em se “expandir a nível nacional e internacional”.

“Temos um clube único, histórico, uma marca fantástica com tudo para crescer”, vincou.

Manifestou-se ainda entusiasmado pela apresentação da equipa de futebol, no domingo, ante os sauditas do Al Nassr, destacando os regressos a ‘casa’ dos antigos futebolistas Otávio e Alex Teles, bem como do treinador Luis Castro e dos seus adjuntos.

“Que seja um dia especial e que se materialize com a Supertaça nas mãos, que é o que todos desejamos”, concluiu, referindo-se ao desafio com o Sporting, em 03 de agosto.

O futebolista Toni Martinez destacou os “dias muito intensos” no estágio na Áustria, um dos motivos pelos quais está “muito feliz de estar de volta e logo no primeiro dia estar reunido com a família” do FC Porto.

“É uma noite muito especial para nós. Que seja o início de um ano de muito sucesso para o clube”, disse o espanhol, que espera começar a época a levantar a Supertaça.

Aos futebolistas mais jovens, deixou a mensagem para que “continuem a trabalhar, envolvidos e a respeitar o símbolo do clube, crescendo e sonhando”, recordando-lhes que podem estar “muito perto” de, mostrando valor, ter uma oportunidade no plantel principal.

A festa do FC Porto no Largo Amor de Perdição principiou às 18:00, com várias atuações musicais, antes da exibição dos novos equipamentos, trajados por boa parte do plantel principal masculino e feminino e atletas da generalidade das modalidades do clube, perante a curiosidade de muitos milhares de adeptos.