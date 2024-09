O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, pediu hoje "força e compromisso com a vitória" na quarta-feira, ante o Bodo/Glimt, no arranque da fase principal da Liga Europa de futebol.

Em declarações à partida para a Noruega, o líder dos ‘azuis e brancos’ notou que o clube deve “corresponder às expectativas”, o que passa por lutar “até ao limite” para erguer a competição europeia. Villas-Boas, que enquanto treinador dos ‘dragões’ venceu a prova, em 2011, a segunda conquista depois da Taça UEFA de 2003, analisou ainda o novo formato da competição. “Está a teste, há reações positivas e negativas. Estamos numa fase muito embrionária, vamos ver. Está sujeito a uma avaliação para uma melhoria que agrade às pessoas que seguem futebol”, declarou, citado pelo clube. O dirigente notou ainda que a equipa teve esta época “os reforços necessários” para “ser cada vez mais forte e competir para ganhar títulos”. O FC Porto vai visitar na quarta-feira o Bodo/Glimt, num encontro marcado para as 17:45 e que vai ser arbitrado pelo israelita Orel Grinfeeld.