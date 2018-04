Amador e Valverde, um dos favoritos à vitória depois dos triunfos de 2003, 2004 e 2009, atacaram o pelotão no início da última das três grandes subidas da prova, depois de um bom trabalho da equipa, e acabaram por dominar a prova nos primeiros lugares, com o colombiano Carlos Betancur a fechar ainda na quarta posição.

Para a Movistar, foi a quarta vitória consecutiva na prova, depois de Jesús Herrada (2015), o italiano Giovanni Visconti (2016) e o espanhol Gorka Izagirre (2017), e a quinta vitória de estrangeiros na prova espanhola desde 2010, com destaque para o português Rui Costa, em 2013.

A 3.29 minutos do vencedor, Rui Vinhas (W52/FC Porto) foi o melhor português, na 25.ª posição, com Joaquim Silva (Caja Rural-Seguros RGA) quatro posições abaixo, no mesmo grupo, e João Rodrigues, também dos ‘dragões’, no 33.º lugar, a 3.34.

César Fonte (W52/FC Porto) foi 38.º, à frente do colega de equipa António Carvalho (40.º), sendo que Rafael Reis (Caja Rural-Seguros RGA) fechou em 44.º e Ricardo Vilela (Manzana Postobon) em 56.º.

Dois ciclistas da W52/FC Porto não conseguiram terminar a prova: o português Tiago Ferreira e o espanhol Ángel Rebollido.

A Clássica de Amorebieta encerra a chamada ‘semana ciclista do País Basco’, realizando-se um dia depois do término da Volta ao País Basco, prova WorldTour de uma semana que foi ganha pelo esloveno Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo).