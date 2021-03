No dia 25 de outubro de 2020, no Maracanã, entrava em campo um garoto de apenas 15 anos com a camisola alvinegra do Santos. Mais precisamente: 15 anos, 10 meses e 4 dias. O menino, longe ainda da maioridade, passava ao time profissional para enfrentar jogadores com o dobro da sua idade. Superava assim a marca de um outro garoto que brilhou com a mesma camisola por muitos anos, Pelé. O Rei do futebol, no seu primeiro jogo como profissional, era 11 dias mais velho do que Ângelo. Mais novo do que os dois, apenas o lendário Coutinho, na história do clube santista.

Ângelo é mais um jogador com o perfil que tem marcado as últimas estrelas do Vila Belmiro, casa do Santos. Rápido e habilidoso, joga nas pontas do campo, a partir de onde destabiliza as defesas adversárias. Canhoto, normalmente atua pelo lado direito, cortando para dentro para criar jogadas com especial facilidade. Dribla bem e associa-se em tabelas de velocidade com os colegas. Tem muito potencial para se tornar um jogador muito influente último terço.

Os estreantes mais jovens do Santos Coutinho

Idade de estreia: 14 anos, 11 meses e 6 dias

Partida: Santos 7 x 1 Sírio Libanês-GO, dia 17 de maio de 1958 Ângelo

Idade da estreia: 15 anos, 10 meses e 4 dias

Partida: Fluminense 3 x 1 Santos, dia 25 de outubro de 2020 Pelé

Idade de estreia: 15 anos, 10 meses e 15 dias

Partida: Corinthians de Santo André 1 x 7 Santos, dia 7 de setembro de 1956 Gabigol

Idade de estreia: 16 anos, 4 meses e 17 dias

Partida: Santos 4 x 0 Barueri, dia 16 de janeiro de 2013 Sandry

Idade de estreia: 16 anos, 5 meses e 1 dia

Partida: Bragantino 1 x 4 Santos, dia 31 de janeiro de 2019

"Lançar meninos como Ângelo no Maracanã. Esse menino vai ser baita jogador, pode escrever. Tem 16 anos, quem é pai sabe. É um adolescente. Com 18, 19 ou 20 anos, vai ser um fenómeno", disse Cuca na estreia do jovem extremo, naquela que, no sentido oposto, seria a sua entrevista de despedida do clube.

De olho na nova jóia, o Santos já assinou um contrato profissional, válido a partir do momento que ele completou os 16 anos. A ideia é criar um plano de carreira para o jogador, aproveitá-lo mais do que conseguiu com Rodrygo. Ter algum retorno desportivo antes da venda. Mas será difícil resistir com a atual situação financeira precária do clube.

Ângelo, no novo contrato, tem uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, algo em torno 400 milhões de Reais na cotação atual, com o câmbio brasileiro extremamente desvalorizado. Para se ter uma ideia, o Santos em 2019, antes da pandemia, teve 400 milhões de Reais de receita o ano todo. Em 2020, vendeu Rodrygo por 45 milhões de euros, recorde da história do clube, mas apenas 197 Milhões de Reais na cotação da época.

Como publicou o Sport Witness, o Liverpool é um dos times de olho em Ângelo. Segundo o portal Gazeta Esportiva, o Real Madrid também tem o Menino da Vila no radar e mantém contacto.

A família e representantes do jogador querem calma e não pretendem acelerar o desenvolvimento do jovem. De qualquer forma, Ângelo não pode assinar por um clube estrangeiro antes de completar 18 anos, algo que só acontecerá no fim de 2022. Cabe ao Santos desenvolver o jogador e capitalizar, em campo, a mais uma jóia da sua academia.