Em Southampton, a histórica seleção escandinava, vencedora da prova em 1987 e 1993 e finalista derrotada em 1989, 1991, 2005 e 2013, chegou ao intervalo já com uma vantagem de três golos, com remates certeiros de Julie Blakstad (10 minutos), Frida Maanum (13) e Caroline Graham Hansen (31 de grande penalidade).

Na segunda parte, a Irlanda do Norte, a única equipa estreante desta edição da competição, fez o seu primeiro golo de sempre numa fase final, por Julie Nelson, aos 49 minutos, mas Guro Reiten, aos 54, impediu qualquer recuperação da seleção irlandesa.

Com este resultado, a Noruega assumiu a liderança do Grupo A com três pontos, em igualdade com a Inglaterra, embora com vantagem na diferença de golos, já que, na estreia, a seleção anfitriã bateu a Áustria, por 1-0.

Na sexta-feira, o Euro2020 terá pela primeira vez dois jogos no mesmo dia, com o Espanha-Finlândia e o Alemanha-Dinamarca, ambos a contar para o Grupo B.

As germânicas são recordistas de vitórias na competição com oito títulos, o último em 2013.

Portugal entra em ‘ação’ no sábado, com um duelo frente à Suíça, em Leigh, num Grupo C que ainda integra os Países Baixos, atual detentor do título, e a Suécia, campeã em 1984 e habitual candidata.