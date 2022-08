Na primeira jornada da Liga inglesa, a equipa perdeu fora com o Newcastle (2-0), mas hoje, no City Ground, em Nottingham, um golo de Taiwo Awoniyi e ‘muita sorte’ à mistura, permitiram aos ‘reds’ o primeiro triunfo.

O avançado nigeriano marcou já nos descontos da primeira parte, tornando-se o primeiro jogador a marcar pelos ‘reds’ na Liga desde o golo de Chris Bart-Williams em maio de 1999, no triunfo com o Leicester, mas com a equipa já despromovida.

Antes do golo de Awoniyi, aos 45+2, o West Ham tinha marcado, aos 43, por Benrahma, um dos melhores jogadores dos ‘hammers’ na tarde de hoje, mas o lance foi invalidado devido a um empurrão de Michail António na jogada.

Na segunda metade, David Moyes tentou tudo para o West Ham sair com um bom resultado de Nottingham, mas algum azar, com a bola na barra ou sobre a linha, e também muito mérito da formação da casa, impediu que isso acontecesse.

Aos 60 minutos, Benrahma atirou, de livre, à barra, aos 65 foi Declan Rice a permitir a defesa de Dean Henderson numa grande penalidade, que castigava braço de Scott Mckenna, e aos 83 foi Neco Williams a tirar a bola em cima da linha.

Para o Nottingham é a primeira vitória no campeonato, enquanto o West Ham soma agora duas derrotas, depois de ter perdido na estreia, em casa, com o campeão Manchester City.

A equipa de Manchester lidera o campeonato com os mesmos seis pontos do Arsenal, numa ronda em que ainda hoje Chelsea e Tottenham também se defrontam, com a possibilidade de um deles, em caso de triunfo, se chegar igualmente à frente.

A segunda jornada apenas fica completa na segunda-feira, quando o Liverpool receber o Crystal Palace.