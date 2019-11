Após o empate 2-2 com o Famalicão, os bracarenses ficaram na 10.ª posição, com 12 pontos ao fim de 10 jornadas, menos 11 do que os famalicenses, posição que o líder ‘arsenalista' que reverter.

"Não foi um bom resultado para nós, até pelo resultado negativo da última jornada [derrota 2-0 com o Boavista], e era importantíssimo outro resultado em casa. Percebemos que os nossos adeptos estão tristes com este resultado. Representar este clube significa sentido de responsabilidade e o Braga não pode ser isto, 12 pontos em 10 jogos", afirmou no final da partida.

António Salvador quer ver corrigido o que de "menos bem" a equipa tem feito nos dois próximos dois jogos, com o Besiktas, na quinta-feira, para a Liga Europa, e no domingo seguinte, com o Vitória de Guimarães, em casa do rival minhoto, para o campeonato.

"Há que assumir que não temos feito bons resultados, percebo que temos tido infelicidade, algum azar em alguns jogos, mas a sorte procura-se e trabalha-se para que a infelicidade não aconteça. Temos que trabalhar mais concentrados para que os resultados possam aparecer", reforçou.

Questionado sobre se falou com o treinador, Ricardo Sá Pinto, e se o lugar do técnico está em causa, respondeu: "Não é isso que está em causa. O Sá Pinto sabe que a equipa tem que melhorar, todos sabemos, os jogadores sabem, e certamente que vamos melhorar”.

“O futuro é no imediato, isto não é o Braga, que tem de estar noutro lugar forçosamente, e todos nós sabemos dessa responsabilidade", frisou.

Para o dirigente, "todos os jogos são importantíssimos, não há um jogo mais importante que o outro, este Braga, seja com que adversário for, tem a obrigação de discutir o resultado e ganhar. Representar este clube significa sentido de responsabilidade", rematou.