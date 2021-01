O jovem atleta, que atua pelos sub-9 do Santos, fechou na terça-feira um contrato de patrocínio de três anos, com a possibilidade de extensão do mesmo por mais dois, noticia o jornal Estado de São Paulo.

"É um jogador com vontade absurda de ganhar. Tem muita qualidade técnica", disse o pai de Kauan Basile, Andrezinho, ex-jogador do Corinthians na década de 1990.

A empresa que representa o jovem jogador de futsal, a Mengoni Sports, publicou na rede social Instagram que Kauan "bateu o recorde de jogador mais jovem do mundo a assinar um contrato de patrocínio com a Nike".

Em termos comparativos, dois conhecidos ex-Santos também assinaram bastante cedo contrato coma a Nike. Neymar, atualmente no PSG, tinha 13 anos e Rodrygo, agora no Real Madrid, tinha 11.