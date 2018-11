O Sporting de Braga qualificou-se hoje para os oitavos de final da Taça de Portugal de futebol, ao vencer por 2-1 na receção ao Praiense, do Campeonato de Portugal, no último jogo da quarta eliminatória da prova.

Após um ‘nulo’ ao intervalo, o Braga inaugurou o marcador aos 47 minutos, com um golo do médio João Novais, mas a equipa do Campeonato de Portugal empatou aos 74, através de uma grande penalidade concretizada por João Peixoto, antes de Paulinho estabelecer o 2-1, aos 89.

O Sporting de Braga juntou-se ao grupo de 16 equipas apuradas para os oitavos de final, cujo sorteio está marcado para sexta-feira, entre as quais estão Benfica, FC Porto e Sporting, os três principais candidatos a vencer a prova, bem como o Desportivo das Aves, detentor do troféu.