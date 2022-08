Pedro Pichardo, de 29 anos, conquistou tudo o que tinha para conquistar no triplo salto, concretamente os Jogos Olímpicos, o Mundial e agora o Europeu. Falta-lhe a cereja no topo do mundo, o recorde mundial da categoria, na posse de Jonathan Edwards, que há 27 anos saltou 18,29 metros.

Com uma marca pessoal de 18,08 metros, Pedro Pichardo não desiste de ir atrás desse feito...ainda na presente temporada.

"Por acaso, o Jonathan Edwards bateu o recorde do Mundo com a minha idade, 29 anos, é bem verdade. A época ainda não acabou. Vou ver se sai um bom salto", disse o atleta no final da prova em Munique, revelando-se satisfeito por mais um feito com as cores nacionais.

"Continuar a conseguir grandes saltos e conquistar títulos é o meu sonho. Para já, estou muito feliz. É fruto de muito trabalho e dedicação, está dentro do meu corpo. Depois parece fácil", salientou Pichardo à RTP.

Entretanto, o primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitaram o atleta pela conquista do título europeu no triplo salto.

Na rede social Twitter, António Costa felicitou o feito, congratulando também a medalha ao ouro de Iúri Leitão, no scratch de ciclismo de pista, e a prata de Auriol Dongmo, no lançamento do peso, tal como as prestações de Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes nos Europeus de Natação.