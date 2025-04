Em comunicado, a FIFA confirmou que os árbitros vão estar equipados com “câmaras corporais como parte de uma fase experimental, cujos testes foram aprovados pelo International Board [IFAB, organismo que supervisiona e regulamenta as regras de futebol]”.

“Acreditamos que esta é uma boa oportunidade para oferecer aos espetadores uma nova experiência, graças a imagens tiradas de uma perspetiva nunca antes oferecida”, explicou o presidente do Comité de Árbitros da FIFA, o italiano Pierluigi Collina.

Esta iniciativa é “inovadora tanto para as emissoras como para a formação dos árbitros”, acrescentou o italiano, “porque é importante poder colocar-se no lugar do árbitro e avaliar, do seu ponto de vista, como tomou as suas decisões”.

A competição vai implementar a nova regra aprovada em 01 de março pela IFAB, que visa reduzir o desperdício de tempo causado pelos guarda-redes. Se mantiverem a bola nas mãos por mais de oito segundos, o árbitro assinalará canto. Anteriormente, um livre indireto podia ser marcado ao fim de seis segundos.

“Precisamos de ver o jogo e os golos, não a arbitragem. O árbitro é o protagonista que não deve ser notado durante o jogo. Um bom árbitro não precisa de ser visto ou conhecido. Mas deve estar preparado”, lembrou o diretor de arbitragem da FIFA, Massimo Busacca.

FC Porto, no Grupo A, e Benfica, no C, são os clubes portugueses entre os 32 emblemas mundiais que participam na primeira edição do Mundial de Clubes.