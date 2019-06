O Japão, ainda assim, termina em segundo e jogará na terça-feira em Rennes contra o vencedor do grupo E, que será Canadá ou Holanda.

A Inglaterra, orientada por Phil Neville, não consegue grandes resultados - antes, 2-1 à Escócia e 1-0 à Argentina -, mas chega aos triunfos e termina o grupo destacadíssima, com nove pontos contra quatro do Japão e dois da Argentina.

Quanto à Argentina, fica a um golo apenas de garantir o seu objetivo, conseguindo uma bela recuperação de 0-3 para 3-3, no quarto de hora final.

Através dos golos de Little (19), Beattie (49) e Cuthbert (69), a Escócia 'tinha' a vitória assegurada. Mas a reação aconteceu mesmo, com golos de Menendez (74), Alexander (79, autogolo) e Bonsegundo (90+4), este de grande penalidade.

O torneio prossegue na quinta-feira com a última jornada dos grupos E, com os embates Holanda-Canadá e Camarões-Nova Zelândia, e F, com as partidas Suécia-Estados Unidos e Tailândia-Chile.