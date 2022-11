A EA Sports simulou os 64 jogos do Mundial do Qatar no FIFA 2023 e publicou os resultados esta terça-feira. Boas notícias para a seleção de Messi, não tão boas para a de Cristiano Ronaldo.

O jogo, que acertou no vencedor nas últimas três edições da competição (Espanha, em 2010, Alemanha, em 2014, e França, em 2018), dá a Argentina como nova rainha do futebol internacional. Na simulação do videojogo, o FIFA 23 antecipa que a albiceleste derrotará o rival Brasil no encontro de 18 de dezembro, por 1-0. Na mesma simulação, Portugal, depois de vencer a Suíça e a Croácia, será derrotado pelos brasileiros nos penáltis, por 5-4, depois de um 0-0 no tempo regulamentar. Nos destaques individuais, Messi seria o melhor marcador, com 8 golos. Do lado português, Bernardo Silva somaria quatro e Cristiano Ronaldo três.