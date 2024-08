O duelo marcado para as 20:15 irá colocar frente a frente duas equipas com novos treinadores, com Rui Borges à frente dos vimaranenses, quintos colocados do último campeonato, e o uruguaio Gonzalo García ao comando dos arouquenses, que foram sétimos.

A formação minhota estreia-se na I Liga a meio da eliminatória europeia com o Zurique, recebendo os suíços na quinta-feira, em Guimarães, depois de na semana passada ter vencido o encontro da primeira mão por 3-0.

A I Liga 2024/25 arrancou oficialmente na sexta-feira passada, com um triunfo do campeão em título, Sporting, diante do Rio Ave, por 3-1.

Programa da 1.ª jornada:

– Sexta-feira, 09 ago:

Sporting — Rio Ave, 3-1

– Sábado, 10 ago:

AVS — Nacional, 1-1

Casa Pia — Boavista, 0-1

FC Porto — Gil Vicente, 3-0

– Domingo, 11 ago:

Estoril Praia — Santa Clara, 1-4

Farense — Moreirense, 1-2

Famalicão — Benfica, 2-0

Sporting de Braga — Estrela da Amadora, 1-1

– Segunda-feira, 12 ago:

Arouca — Vitória de Guimarães, 20:15.