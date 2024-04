Tal como estava previsto, a chuva começou a cair no Clube de Ténis do Estoril por volta das 12:00, com o encontro entre o português Jaime Faria, 262.º do ranking, e o espanhol David Jorda Sanchís, 329.º, a não arrancar no court central.

Nos campos secundários, os encontros entre o alemão Dominik Koepfer e o espanhol Pablo Llamas Ruiz, e o argentino Federico Coria e o neerlandês Botic van de Zandschulp tiveram início, antes de serem interrompidos.

Num dia com oito encontros de singulares, mais a conclusão da partida entre o austríaco Jurij Rodionov e o chileno Cristian Garín, a chuva pode complicar a conclusão do programa, apesar de a organização prever o recomeço para as 12h30.