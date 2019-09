Os ‘gunners’, que vinham de uma derrota com o Liverpool, foram para o intervalo a vencer por 2-0, com dois golos do avançado internacional gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos 21 e 32 minutos.

A formação comandada pelo antigo treinador do Benfica Quique Flores reduziu por Tom Cleverley, aos 54 minutos, antes de Roberto Pereyra repor a igualdade, aos 81, na conversão de uma grande penalidade cometida por David Luiz sobre o médio argentino.

O Arsenal, com oito pontos, perdeu a possibilidade de igualar o Manchester City, segundo colocado, com 10, que no sábado perdeu em Norwich (3-2), enquanto o Watford continua sem vencer na prova e mantém-se no último posto.