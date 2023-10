O Arsenal recuperou hoje de dois golos de desvantagem e empatou (2-2) no terreno do 'vizinho' Chelsea, resultado que abre as portas da liderança isolada ao eterno rival Tottenham, na nona jornada da Liga inglesa de futebol.

Os 'gunners' fugiram à primeira derrota da temporada da Premier League, mas foram apanhados pelo Manchester City, com os dois clubes, para já, a dividirem provisoriamente o comando da competição. Em Stamford Bridge, o 'problemático' Chelsea esteve perto de somar apenas a quarta vitória no campeonato, quando Cole Palmer, de grande penalidade, aos 15 minutos e o ucraniano Mykhailo Mudryk, aos 48, marcaram para os 'blues', mas o Arsenal acabaria por recuperar. O internacional inglês Declan Rice reduziu a diferença, aos 77 minutos, e o belga Trossard refez a igualdade, aos 84, salvando o Arsenal do desaire. Isto significa que o Tottenham pode terminar a ronda sozinho na frente, mas para isso tem de bater na segunda-feira, em casa, o Fulham, de Marco Silva, em mais um dérbi da capital inglesa. Arsenal e Manchester City somam ambos 21 pontos, seguidos de Liverpool e Tottenham, com 20, embora os 'spurs' sejam os únicos deste grupo que ainda não jogaram nesta jornada. O Manchester City recebeu e bateu o Brighton, por 2-1, enquanto o Liverpool venceu o Everton, por 2-0, no dérbi da cidade, mais conhecido com o duelo de Merseyside.