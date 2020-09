Um passe decisivo de Dani Ceballos abriu o caminho para o golo de Eddie Nketiah, aos 85 minutos, a resolver um jogo que parecia condenado a terminar com empate.

A equipa treinada por Mikel Arteta inaugurara o marcador aos 25, com uma grande combinação entre Pierre-Emerick Aubameyang e Alexandre Lacazette, finalizada com um cabeceamento certeiro do francês.

O West Ham não se deu por derrotado e chegou ao empate aos 45, em contra-ataque, a tirar partido da velocidade dos seus avançados. Ryan Frederiks fez tudo bem e deu o golo 'de bandeja' a Michail Antonio.

A tendência após o intervalo foi de domínio do West Ham, que até esteve perto do golo da vantagem, mas aí Antonio desperdiçou.

Seria o Arsenal a ter a 'sorte' do jogo e a chegar à vitória: Ceballos ganhou a bola na zona ofensiva e deu para o 'golpe' certeiro de Nketiah, que valeu os três pontos.

Os 'gunners' chegam aos seis pontos, tantos quantos tem o líder Everton, que comanda por melhor diferença de golos global. Em plano oposto, o West Ham ainda não pontuou e está na zona de descida, no 18.º lugar.