“É com profunda tristeza que recebemos esta notícia. Já sabíamos que havia essa possibilidade, mas, depois de uma vitória na primeira mão, receber esta notícia agora é cair por terra todas as nossas esperanças. Os jogadores estão muito desiludidos”, disse Nicolás Torrão, durante a entrevista.

Entretanto, a grande maioria dos jogadores assinou um comunicado, onde apontam que o futebol em Macau não tem sido respeitado ultimamente e que agora tinham a oportunidade de dar aos “cidadãos, adeptos, familiares e amigos de Macau uma razão para se orgulharem da equipa nacional de Macau”.

Macau está em 183.º lugar do ‘ranking’ da FIFA, enquanto o Sri Lanka é o 202.º da lista com 211 seleções.

Mundial2022, a disputar no Qatar, vai ser o segundo na Ásia, depois do Coreia/Japão de 2002, e deverá ser o último com 32 seleções, já que em 2026 vai contar com 48 nações.

Ainda assim, este mês, a FIFA vai reunir e decidir se antecipa este alargamento já para o Qatar, o que implicaria alguns jogos num país vizinho.