Fernando Alonso terminou em terceiro lugar no Grande Prémio da Arábia Saudita, mas uma penalização por não ter servido, corretamente, outra penalização (a de não estar corretamente posicionado na grelha de partida) retirou-lhe o pódio na corrida Saudita, por momentos.

A situação aconteceu quando Fernando Alonso fez a sua única paragem da corrida, à volta 19 de 50 no total, aquando do Safety-Car em pista. Com mais de 50% da corrida por se disputar, a penalização chegou apenas depois da celebração do pódio. A razão? A paragem, originalmente, foi revista pelo Controlo de Corrida, e pelo Centro de Controlo Remoto da FIA, que determinaram que a penalização tinha sido bem servida. Mas, reverteram a decisão no final do Grande Prémio. Na última volta de corrida, o Centro de Controlo Remoto da FIA reportou ao Controlo de Corrida em Jidá que afinal a penalização não tinha sido bem servida.

Assim sendo, o Controlo de Corrida fez o que lhe compete e passou a informação para os Comissários de Corrida, que após investigarem, determinaram que os mecânicos da Aston Martin tinham começado a trabalhar no carro de Alonso antes dos cinco segundos de penalização, com o 'macaco' traseiro a tocar no carro, mas sem o levantar. A lógica deste penalização é a do que ficou acordado, em reuniões do Comité Consultivo Desportivo, que a servir uma penalização nas boxes os mecânicos não podiam tocar em nenhuma parte do carro, pois isso constituía trabalhar no carro.

Logo após a saída da decisão e dentro do direito a rever penalizações, a Aston Martin colocou-se logo 'em sentido'. As reuniões a partir daí sucederam, entre os representantes da Aston Martin e os Comissários. A equipa britânica apresentou, em vídeo, sete precedentes em que houve contacto com o carro sem que nenhuma penalização fosse imposta. Segundo o The Race, foi estabelecido em reuniões anteriores do Comité Consultivo Desportivo que o macaco da frente pode tocar no carro em tais circunstâncias porque é utilizado para guiar o posicionamento do carro na 'caixa' de paragens.

Assim sendo, os Comissários aceitaram e reverteram a sua decisão, colocando novamente Alonso no pódio. Na regra escrita não existe nenhuma indicação exceptuando o 'macaco' dianteiro do 'macaco' traseiro, portanto, os Comissários tiveram de aceitar o apelo da Aston Martin, que assim expões a ambiguidade de certas regras nos regulamentos da F1. A FIA e o Comité Consultivo Desportivo vão agora trabalhar para que a regra seja clara antes do próximo evento, o Grande Prémio da Austrália, no fim-de-semana de 30 de março a 2 de abril.