No estádio Metropolitano, os 'colchoneros' resolveram a partida logo na primeira meia hora, com golos de Morata (18 minutos), Griezmann (23) e Hermoso (28), ocupando o quarto posto da La Liga com 31 pontos.

Em terceiro segue a Real Sociedad, que ganhou fora com golos de Sorloth (15) e de Barrenetxea (36) e que soma agora 38 pontos, os mesmos do segundo, Real Madrid, e a três pontos do líder FC Barcelona (ambos com menos dois jogos disputados).

Esta foi a quinta vitória consecutiva - três delas como visitante - do conjunto basco, que não perde há seis partidas.

Já o Bétis (sexto com 28 pontos), com o internacional português William Carvalho no onze inicial, perdeu na visita ao terreno do Espanyol (12.º com 20), com um golo solitário do dinamarquês Braithwaite, aos 43, a dar os três pontos ao 'periquitos'.