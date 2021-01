O Atlético de Madrid garantiu hoje o empréstimo do futebolista francês Moussa Dembélé ao Lyon, que fixou a compra do passe do ponta de lança em 33,5 milhões de euros no verão.

"Chega ao nosso clube um avançado poderoso, que joga nos últimos metros de campo e que tem um grande instinto de marcar, converter em golo as oportunidades que possui", escreveu o líder folgado da Liga espanhola no seu sítio na internet. O clube gaulês terá ainda direito a mais cinco milhões de euros caso alguns objetivos desportivos sejam cumpridos e fica ainda com 10% de uma futura venda. "Incorporámos um jogador com experiência a nível europeu, eficaz frente à baliza e com um físico prodigioso", acrescentaram os 'colchoneros' sobre o atleta de 24 anos. Esta época, Dembélé foi titular em seis dos 16 jogos que disputou no campeonato pelo Lyon, do guarda-redes português Anthony Lopes, perdendo os derradeiros três desafios devido a uma fratura num braço e que o manterá afastado dos relvados pelo menos mais um mês, segundo a equipa médica da formação gaulesa. Esta época tem apenas um golo marcado, depois de ter anotado 24 na temporada passada e 20 na anterior. Depois da saída de Diego Costa, o Atlético de Madrid fica no ataque com Luís Suárez e Dembéle como as principais referencias a '9', enquanto João Félix e Ángel Correa são avançados mais móveis. Hoje mesmo, o Lyon anunciou o substituto de Dembélé, o argelino Slimani, antigo jogador do Sporting.