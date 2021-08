A figura do jogo foi um dos novos reforços do FC Barcelona, o avançado holandês Memphis Depay, autor de um golo e da assistência para o segundo, apontado pelo internacional dinamarquês Martin Braithwaite.

Depay abriu o marcador logo aos dois minutos, a passe do jovem austríaco de 18 anos Yusuf Demir, e Braithwaite aumentou a vantagem aos 57, de cabeça, ficando para o fim reservado um grande golo de Riqui Puig, de 21 anos, com um remate espetacular de fora da área, aos 90+2.

No entanto, depois do primeiro golo, a Juventus criou inúmeras oportunidades e só não empatou antes do intervalo porque o guarda-redes brasileiro Neto parou dois remates difíceis, um de Cristiano Ronaldo e outro de Morata.

Após o intervalo, a equipa italiana procedeu a seis substituições de uma assentada, entre as quais a saída do internacional português, e, à passagem dos 60 minutos, efetuou mais quatro, que quebraram o rendimento coletivo, perante um FC Barcelona que procedeu a seis mexidas dois minutos volvidos.

O jogo decorreu no estádio Johan Cruyff, onde habitualmente joga a equipa B do FC Barcelona, e os adeptos presentes homenagearam Lionel Messi com uma grande ovação ao minuto 10, por causa da camisola com esse número que o argentino ostentou no clube durante os últimos 17 anos.

Messi, que está no FC Barcelona desde os 13 anos e desde os 17 que joga na equipa principal, ao serviço da qual somou títulos individuais e coletivos, vai deixar o clube depois de o seu presidente, Joan Laporte, ter reconhecido oficialmente que aquele não tem condições financeiras para assegurar a continuidade do astro argentino.