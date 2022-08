"Chegou-se a um acordo para a venda de 25% da Barça Studios por 100 milhões de euros. Temos autorização da assembleia para vender 49% e vendemos 25% para a socios.com", revelou Laporta.

Depois da venda de 10% e, mais tarde, de 15% dos direitos de televisão do Campeonato Espanhol ao fundo de investimentos americano Sixth Street por um total de 400 milhões de euros, o Barcelona continua em busca de uma maneira de ter dinheiro em caixa para poder inscrever todas as suas contratações (Koundé, Raphinha, Kessié, Christensen e Lewandoski), cumprindo o teto salarial antes do início de LaLiga, e ainda pensar em outros reforços, concretamente o há muito 'namorado' Bernardo Silva, médio ofensivo português do Manchester City, nome com que Laporta foi confrontado durante este anúncio.

"Primeiro temos de inscrever os jogadores e livrar-nos daqueles que não contam. Depois, sim, vamos ver o que acontece", salientou o presidente dos blaugrana.

Mas ao contrário das transações anteriores com o Sixth Street, esta venda à plataforma socios.com não se estende por um período de 25 anos, mas sim é definitiva.

"É uma venda para sempre, ainda que seja possível recuperar de alguma forma... Mas esta é a entrada de um novo sócio, a socios.com, que compromete 100 milhões de euros", explicou Laporta.

A socios.com é uma plataforma que permite aos clubes aumentar sua interação com os seguidores e monetizá-la melhor, incluindo o uso de Fan Tokens, um tipo de ativo digital baseado em blockchain e criptomoedas.