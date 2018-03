O futebolista holandês Bas Dost, avançado do Sporting, integra a lista de 33 pré-convocados da Holanda para o jogo particular com Portugal, a disputar em 26 de março, em Genebra, na Suíça.

Bas Dost faz parte das escolhas iniciais do selecionador Ronald Koeman, que divulgará a lista final em 16 de março. A Holanda, que em 23 de março defrontará na Arena de Amesterdão a Inglaterra, não se qualificou para o Mundial2018, enquanto ingleses e portugueses aproveitarão os jogos como preparação para a competição na Rússia. Portugal também disputará um jogo particular em 23 de março, defrontando o Egito em Zurique. Nos pré-convocados da Holanda nota para sete estreias, entre as quais a de Justin Kluivert, avançado do Ajax e filho do antigo internacional e também avançado Patrick Kluivert. O guarda-redes Marco Bizot (AZ Alkmaar, Hol), o defesa Hans Hateboer (Atalanta, Ita), os médios Guus Til (AZ, Hol) e Ruud Vormer (Club Brugge, Bel) e os avançados Wout Weghorst (AZ Alkmaar, Hol) e Steven Bergwijn (PSV, Hol) são os outros estreantes. Lista de 33 convocados: - Guarda-redes: Jasper Cillissen (FC Barcelona, Esp), Marco Bizot (AZ, Hol) e Sergio Padt (Groningen, Hol). - Defesas: Patrick van Aaholt (Crystal Palace, Ing), Nathan Aké (Bournemouth, Ing), Daley Blind (Mancheter United, Ing), Jeffrey Bruma (Wolfsburgo, Ale), Virgil van Dijk (Liverpool, Ing), Timothy Fosu-Mensah (Cristal Palace, Ing), Hans Hateboer (Atalanta, Ita), Daryl Janmaat (Watford, Ing), Matthijs de Ligt (Ajax, Hol), Karim Rekik (Hertha Berlim, Ale), Kenny Tete (Lyon, Fra) e Stefan de Vrij (Lazio, Ita). - Médios: Donny van de Beek (Ajax, Hol), Davy Propper (Brighton & Hove Albion, Ing), Marten de Roon (Atalanta, Ita), Kevin Strootman (Roma, Ita), Guus Til (AZ Alkmaar, Hol), Tonny Vilhena (Feyenoord, Hol) e Ruud Vormer (Club Brugge, Bel). - Avançados: Ryan Babel (Besiktas, Tur), Steven Berghuis (Feyenoord, Hol), Steven Bergwijn (PSV, Hol), Memphis Depay (Lyon, Fra), Bas Dost (Sporting, Por), Luuk de Jong (PSV, Hol), Justin Kluivert (Ajax, Hol), Wout Weghorst (AZ Alkmaar, Hol) e Quincy Promes (Spartak Moscovo, Rus).