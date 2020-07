Depois de se ter estreado como sénior na Luz, Halmann, de 32 anos, passou pelos espanhóis do Breogán, pela Académica, pelos franceses do Sorgues, pelo FC Porto e pela Oliveirense, regressando ao Benfica em 2018/19.

Sub-capitão do clube, Hallman é o segundo jogador a renovar com a equipa ‘encarnada’, depois de Fábio Lima, mostrando um “orgulho muito grande em poder representar o clube”, não esquecendo que foi no Benfica que se tornou profissional aos 18 anos.

“O Benfica entra sempre para ganhar e temos todas as condições para o fazer. Agora falta o fator mais importante, os adeptos, que não sabemos, infelizmente, a partir de quando poderão assistir aos jogos”, referiu.

Quando a liga de basquetebol foi cancelada, devido à covid-19, o Benfica ocupava o segundo lugar da classificação da fase regular, a um ponto do líder Sporting.