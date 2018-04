O Bayern de Munique eliminou hoje o Sevilha nos quartos de final da Liga dos Campeões em futebol, ao empatar em casa 0-0, em encontro da segunda mão, depois da vitória em Espanha por 2-1.

Num jogo sem golos, que os visitantes, com Daniel Carriço sem sair do banco, acabaram a jogar com 10, por expulsão do argentino Correa, aos 90+2, valeu o 2-1 trazido de Espanha na primeira mão, graças a um golo na própria baliza de Jesús Navas e outro tento de Thiago Alcântara, a anular o golo inicial de Pablo Sarabia.

Desde 2007/08, o Bayern chegou por sete vezes às ‘meias’ da ‘Champions’, troféu que levantou pela última vez em 2012/13, num total de cinco triunfos.