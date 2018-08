O Belenenses, da I Liga de futebol, perdeu hoje com o Benfica B, do segundo escalão, por 2-0, em jogo-treino disputado no Centro de estágios dos 'encarnados', no Seixal.

O jogo foi dividido em três partes de 30 minutos, com os golos benfiquistas a serem apontados pelos avançados Daniel dos Anjos, na segunda parte, e Anthony Carter, na terceira O treinador dos ‘encarnados’, Bruno Lage, utilizou cinco jogadores ainda com idade de juniores. O próximo jogo particular está agendado para domingo, no Caixa novamente no Seixal, pelas 18:00, frente ao Vitória de Setúbal, enquanto os ‘azuis’ jogarão no domingo com os espanhóis do Rayo Vallecano. Na primeira jornada da II Liga, o Benfica B recebe o Leixões, e o Belenenses, treinado por Silas, visita no sábado, dia 11, o Tondela (19:00), na ronda inaugural da I Liga.