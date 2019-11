Um golo do suplente colombiano Mateo Cassiera, aos 86 minutos, selou a terceira vitória na prova dos ‘azuis’ e o sétimo desaire do conjunto da Capital do Móvel.

Na classificação, o Belenenses saltou para o 11.º lugar, com 11 pontos, mais seis do que o Paços de Ferreira, que é 17.º e penúltimo, com apenas cinco.