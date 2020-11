Depois de terem surpreendido na primeira jornada, ao vencerem em casa do Vitória de Guimarães (1-0), os ‘azuis’ não voltaram a ganhar nas cinco jornadas seguintes, somando duas derrotas e três empates, o que os situa no 12.º posto, com seis pontos.

Do outro lado, apresenta-se um Rio Ave a crescer no campeonato, com os vila-condenses a surgirem no Jamor em busca da terceira vitória consecutiva, depois de terem arrancado a prova com três empates e uma derrota, encontrando-se atualmente no sétimo posto, com nove pontos, a apenas três do terceiro classificado, o Sporting de Braga.

A ronda prossegue no sábado com mais quatro jogos, dos quais se destaca a deslocação do comandante Sporting a casa do Vitória de Guimarães, encerrando no domingo com outras quatro partidas, com realce para a receção do Benfica, segundo, ao Sporting de Braga, terceiro, num dia em que o FC Porto recebe o Portimonense.

Programa da sétima jornada:

- Sexta-feira, 06 nov:

Belenenses SAD – Rio Ave, 20:30

- Sábado, 07 nov:

Moreirense – Paços de Ferreira, 15:30

Tondela – Santa Clara, 15:30

Famalicão — Marítimo, 18:00

Vitória de Guimarães — Sporting, 20.30

- Domingo, 08 nov:

Nacional – Gil Vicente, 15:00

Farense – Boavista, 15:00

FC Porto – Portimonense, 17:30

Benfica – Sporting de Braga, 20:00