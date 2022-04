Martim Neto (03 minutos) e Luis Semedo (10) deram vantagem aos 'encarnados', mas, já após a expulsão do guarda-redes Samuel Soares (35), a Juventus chegou ao empate, com golos de Ange Josue Chibozo (51) e Riccardo Turricchia (73).

O Benfica chega pela quarta vez à final e ainda procura o primeiro título, depois das derrotas com Real Madrid (3-2), em 2019/20, Salzburgo (2-1), em 2016/17, e FC Barcelona (3-0), em 2013/14.

Na segunda-feira, na final, a formação ‘encarnada’, orientada por Luís Castro, vai defrontar Atlético de Madrid ou Salzburgo.