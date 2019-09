Gedson, que se lesionou durante as férias, ainda em junho, e foi operado, foi a grande novidade no Seixal, na véspera de a equipa receber os alemães do Leipzig na Liga dos Campeões, mas com o médio a fazer ainda “treino condicionado”.

Nos 15 minutos abertos à imprensa, longe do trabalho de campo ficaram Rafa, Pizzi e André Almeida, em “gestão de esforço” no ginásio.

Os ‘encarnados’ viram ainda o extremo sérvio Zivkovic, que tem uma mialgia, juntar-se ao grupo de indisponíveis por lesão, casos de Ebuehi, Gabriel, Chiquinho, Florentino, Conti e Carlos Vinicius.

O Benfica recebe na terça-feira o Leipzig em jogo da primeira jornada do grupo G da Liga dos Campeões, com início marcado para as 20:00 no Estádio da Luz e com arbitragem do grego Tasos Sidiropoulos.

Do grupo fazem também parte os franceses do Lyon e os russos do Zenit.

Ainda hoje, a partir das 19:00 no Estádio da Luz, o treinador Bruno Lage dará, juntamente com um jogador, a habitual conferência de imprensa de antevisão dos jogos.