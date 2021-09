Num comunicado publicado no seu site oficial, o clube da Luz divulgou o novo regulamento eleitoral, aprovado pela atual direção, liderada por Rui Costa, e em consenso com a Mesa da Assembleia Geral, depois de um “processo de diálogo” que decorreu com o Movimento Servir o Benfica, com o objetivo que exista “a máxima transparência” em todo o processo.

“Destacam-se a adoção do voto físico em urna em Portugal Continental, a utilização das plataformas de comunicação do clube por parte das candidaturas formalmente validadas, bem como acesso à consulta dos cadernos eleitorais por parte dos delegados das listas às eleições”, lê-se no comunicado dos ‘encarnados’.

As mesas de voto irão funcionar das 08:00 às 22:00, de Portugal Continental, em vários pontos do país, além do Estádio da Luz, em Lisboa, e poderão exercer o seu direito os sócios que têm as quotas em dias, pagas até às 18:00 de 08 de outubro, dia anterior ao escrutínio.

“O exercício do direito de voto é presencial em Portugal Continental e à distância nos arquipélagos dos Açores e da Madeira e no estrangeiro”, acrescenta.

Rui Costa, de 49 anos, confirmou esta semana que vai candidatar-se à presidência do Benfica, depois de em julho ter assumido a liderança do clube lisboeta após a demissão de Luís Filipe Vieira, que foi constituído arguido no âmbito da investigação ‘cartão vermelho’, por suspeita de vários crimes económico-financeiros.

Francisco Benítez, líder do movimento Servir o Benfica, foi o primeiro a anunciar a candidatura à presidência dos ‘encarnados’, depois de nas eleições anteriores ter desistido para apoiar João Noronha Lopes, derrotado por Luís Filipe Vieira e que já se afastou da corrida eleitoral.

Apesar dos anúncios públicos das candidaturas, nenhuma das listas está ainda formalizada.