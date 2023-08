O Benfica já tinha anunciado esta tarde de quinta-feira a contratação do guarda-redes Trubin e agora anuncia também o vínculo do brasileiro Arthur Cabral.

O goleador de 26 anos vem de Itália, da Fiorentina, e custa 20 milhões de euros.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com a ACF Fiorentina para a aquisição da

totalidade dos direitos do jogador Arthur Cabral, por um montante de € 20.000.000 (vinte milhões de euros), ao qual

acresce um valor de € 5.000.000 (cinco milhões de euros) pagos em função de objetivos pré-definidos.

Por último, foi celebrado um contrato de trabalho desportivo com o referido jogador por 5 (cinco) épocas desportivas,

que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de € 100.000.000 (cem milhões

de euros)", lê-se