O médio brasileiro Pedrinho foi hoje oficializado como reforço do Benfica, a partir de 2020/21, com o futebolista a assinar contrato até 2025 e a ficar com uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros.

“O Benfica adquiriu a totalidade dos direitos do jogador Pedro Victor Delmino da Silva (Pedrinho) pelo montante de 20.000.000 (vinte milhões de euros) ao Sport Club Corinthians Paulista”, refere o comunicado da SAD do Benfica à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Na sua página oficial, o Benfica diz ainda que o jogador vai regressar a São Paulo na quinta-feira, “ficando a competir pelo Corinthians até à reabertura do mercado de transferências em Portugal”. Pedrinho, de 21 anos, internacional olímpico pelo Brasil, fez a formação, desde os 14 anos, no Corinthians, jogando em todos os escalões até chegar aos seniores em 2017, ano em que conquistou o título do Brasileirão. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita.