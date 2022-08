Benfica, PSV Eindhoven, Glasgow Rangers e Dínamo de Kiev vão disputar os play-off da Liga dos Campeões, ao passarem nesta terça-feira pela terceira pré-eliminatória da principal competição de clubes da Europa. Os jogos do play-off, marcados para 16 e 23 de agosto, são a última etapa antes da fase de grupos da liga milionária, que começa no dia 6 de setembro.

Depois do empate a uma bola (1-1), na semana passada, com o Monaco, o PSV aproveitou o apoio dos adeptos para bater os franceses em casa, por 3 a 2, no prolongamento. O adversário dos holandeses por uma vaga na fase de grupos será o Rangers de Glasgow. A equipa escocesa, finalista da última Liga Europa, passou pelo Union Saint-Gilloise da Bélgica com uma vitória por 3 a 0, em casa, depois de perder o jogo da primeira-mão por 2 a 0.

Já o Benfica apenas confirmou o favoritismo, vencendo o Midtjylland da Dinamarca por 3 a 1, depois da vantagem alcançada na Luz, com a goleada por 4 a 1. As águias vão enfrentar no play-off o Dínamo de Kiev, que depois de eliminar o Fenerbahçe, de Jorge Jesus, levou a melhor sobre o Sturm Graz da Áustria, em confronto que foi decidido no prolongamento e terminou com a vitória dos ucranianos por 2 a 1.

Resultados desta terça-feira dos confrontos da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com os classificados para os play-off em destaque:

PSV Eindhoven (HOL) - Monaco (FRA) 3-2 (1-1 na 1ª mão)

Sturm Graz (AUT) - Dínamo de Kiev (UCR) 1-2 (0-1 na 1ª mão)

Glasgow Rangers (ESC) - Union Saint-Gilloise (BEL) 3-0 (0-2 na 1ª mão)

Mitdjylland (DIN) - Benfica (POR) 1-3 (1-4 na 1ª mão)

Ferencvaros (HUN) - Qarabag (AZE) 1-3 (1-1 na 1ª mão)

Dinamo Zagreb (CRO) - Ludogorets (BUL) 4-2 (1-2 na 1ª mão)

Zalgiris (LTU) - Bodo/Glimt (NOR) 1-1 (0-5 na 1ª mão)

Apollon Limassol (CHP) - Maccabi Haïfa (ISR) 2-0 (0-4 na 1ª mão)

Pyunik Erevan (ARM) - Etoile rouge Belgrade (SRV) 0-2 (0-5 na 1ª mão)

Viktoria Plzen (CZE) - Sheriff Tiraspol (MDA) 2-1 (2-1 na 1ª mão)