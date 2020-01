Em Portugal, o Benfica tem uma média de 12,38 ações faltosas por jogo, à frente do Santa Clara (12,94) e do Sporting (13,38), enquanto o FC Porto surge na parte final da tabela, em 14.º, com uma média de 17 faltas por jogo.

Em 18.º e último está o Paços de Ferreira, com 19,88, abaixo do Desportivo das Aves (17,31) e do Boavista (18,13).

Os dados nas 35 ligas europeias sob escrutínio, que incluem as segundas divisões dos ‘big 5’, Inglaterra, França, Alemanha, Espanha e Itália, deixam o Benfica no topo na I Liga, mas globalmente em 151.º lugar.

No panorama geral, o campeão europeu Liverpool, atual líder da Liga Inglesa, tem uma média de 8,14 faltas por jogo, à frente dos dinamarqueses do Silkeborg (8,89) e dos alemães do Hamburgo (8,94), da II liga alemã.

A Liga inglesa é igualmente identificada como a menos faltosa, com uma média de 20,4, seguida pela Superliga da Dinamarca, com 21,0, e da Liga holandesa, com 21,6, em contraponto aos mais faltosos, a Sérvia (34,9), Bulgária (31,6) e República Checa (31,4).