Em Lisboa, ficou definido que o primeiro jogo entre ‘grandes’ vai colocar frente a frente ‘águias’ e ‘dragões’, na sétima ronda, no fim de semana de 30 de setembro e 01 de outubro, no recinto ‘encarnado’.

Os campeões nacionais vão ser anfitriões dos dois principais rivais na primeira volta do campeonato, já que também recebem o Sporting na 11.ª jornada, marcada para 11 e 12 de novembro.

Em dezembro, no fim de semana de 16 e 17, Sporting e FC Porto encontram-se no clássico no Estádio José Alvalade, em Lisboa, enquanto o Benfica visita o Sporting de Braga, na 14.ª ronda.

Como habitualmente, a segunda volta da competição é um ‘espelho’ da primeira metade, a 31.ª jornada, repete estes embates, com os ‘dragões’ a receberem os ‘leões’ e as ‘águias’ os minhotos, no fim de semana de 27 e 28 de abril de 2024.

Na segunda volta, FC Porto e Benfica jogam no Estádio do Dragão, no Porto, na 24.ª jornada, enquanto o Sporting recebe os eternos rivais lisboetas na 28.ª ronda.

O Sporting de Braga, além dos embates com os campeões nacionais, enfrenta o FC Porto em terreno ‘azul e branco’, na 17.ª jornada, em 16 ou 17 de janeiro de 2024, e em casa, na 34.ª e última, em 18 ou 19 de maio de 2024.

Os bracarenses recebem o Sporting, na quarta jornada, em 02 ou 03 de setembro, quando o rival minhoto Vitória de Guimarães visita o Benfica, e visitam os ‘leões’, na 21.ª ronda.

Os ‘arsenalistas’ têm a receção ao eterno rival minhoto Vitória de Guimarães prevista para a 16.ª ronda, já em 2024, na mesma jornada em que se disputa o dérbi portuense entre FC Porto e Boavista, no Bessa.

A 90.ª edição do principal campeonato nacional de futebol arranca no fim de semana de 12 e 13 de agosto, após a disputa da Supertaça Cândido de Oliveira entre Benfica e FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, em 07 ou 08 de agosto, no Estádio Municipal de Aveiro, e vai terminar em 19 de maio, após 34 jornadas.

Na última temporada, o Benfica sagrou-se campeão nacional pela 38.ª vez, terminando a I Liga com 87 pontos, à frente do antecessor FC Porto, segundo colocado, com 85, e do Sporting de Braga, terceiro, com 78, enquanto o Sporting não foi além do quarto posto, com 74.