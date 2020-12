Depois do triunfo do Sporting no sábado, por 1-0, na receção ao Farense, com um golo de grande penalidade marcado por Sporar, aos 90+1 minutos, o Benfica precisa de se impor em Barcelos para se recolocar a dois pontos de distância do rival ‘leonino’ e, ao mesmo tempo, defender o segundo lugar do perseguidor FC Porto.

Os ‘encarnados’ perseguem, a partir das 17:30, o terceiro triunfo consecutivo no campeonato, depois de um curto, mas comprometedor, ciclo de duas derrotas seguidas, ante Boavista e Sporting de Braga, perante o 14.º classificado, que venceu em casa os únicos dois jogos na prova.

Às 20:00, o FC Porto, terceiro posicionado, também está ‘obrigado’ a vencer para não se atrasar mais, depois de ter entrado nesta ronda a dois pontos do Benfica e a quatro do Sporting — que aumentaram para sete -, frente a um adversário que saiu derrotado nas últimas duas partidas, caindo para a 11.ª posição.

No primeiro jogo agendado para hoje (15:00), o Paços de Ferreira, sexto colocado, vai procurar ultrapassar, provisoriamente, o Vitória de Guimarães no quinto posto, mas, para isso, precisa de vencer na receção ao Boavista (17.º e penúltimo), na estreia do treinador Jesualdo Ferreira, que substituiu Vasco Seabra.

Resultados da 10.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 18 dez:

Portimonense — Famalicão, 0-0

- Sábado, 19 dez:

Marítimo – Belenenses SAD, 1-0

Tondela — Moreirense, 0-0

Sporting — Farense, 1-0

- Domingo, 20 dez:

Paços de Ferreira — Boavista, 15:00

Gil Vicente — Benfica, 17:30

FC Porto — Nacional, 20:00

- Segunda-feira, 21 dez:

Santa Clara – Vitória de Guimarães, 20:15 (21:15 em Lisboa)

- Terça-feira, 22 dez:

Sporting de Braga – Rio Ave, 20:15