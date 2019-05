O primeiro a entrar em campo é o comandante, no sábado, pelas 18:00, frente ao atual 11.º classificado, duas horas e meia antes do início da receção do FC Porto ao Desportivo das Aves, na qual os ‘dragões’ procuram regressar aos triunfos, após o empate concedido na ronda anterior frente ao Rio Ave (2-2), que ditou a diferença pontual no topo.

Os campeões entram em campo já depois do apito final no Estádio da Luz, podendo ficar ainda mais pressionados pelo resultado dos ‘encarnados’, que, em caso de vitória, alcançam uma vantagem provisória de cinco pontos.

O FC Porto terá uma baixa inesperada e importante, a do guarda-redes Iker Casillas, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio no treino de quarta-feira e foi submetido a cateterismo de urgência.

Os dois candidatos defrontam equipas mais ou menos ‘tranquilas’ na luta pela manutenção, uma vez que o Portimonense e o Aves, 10.º posicionado, têm ambos 36 pontos, cinco acima da zona de despromoção, quando faltam disputar três jornadas para o fim do campeonato.

A ronda arranca com a receção do Moreirense, surpreendente quinto colocado, ao Rio Ave, na sexta-feira, com a equipa de Moreira de Cónegos a poder aumentar a vantagem de quatro pontos que detém sobre o ‘vizinho’ Vitória de Guimarães, sexto, que no domingo recebe o ‘aflito’ Nacional, 17.º e penúltimo classificado.

Mais acima, o Sporting de Braga, quarto classificado, visita no sábado o Marítimo, sabendo que precisa de vencer para continuar a sonhar em alcançar o terceiro lugar, que está a seis pontos de distância e é ocupado pelo Sporting, depois da derrota sofrida pelos minhotos frente às ‘águias’, na ronda anterior, por 4-1.

Os ‘leões’ jogam no domingo, no Estádio Nacional, frente ao Belenenses, num dérbi lisboeta marcado em que a equipa comandada pelo treinador holandês Marcel Keizer quererá prolongar a série de vitórias consecutivas para o campeonato, que já vai em oito triunfos seguidos.

O já despromovido Feirense recebe no sábado o Desportivo de Chaves, que está abaixo da ‘linha de água’, na 16.ª e antepenúltima posição, em igualdade pontual com o Tondela, 15.º colocado e primeira equipa acima da zona de despromoção, que recebe no domingo Santa Clara (nono).

No fecho da 32.ª e antepenúltima jornada, na segunda-feira, o Vitória de Setúbal, 14.º da tabela, com mais dois pontos do que Chaves e Tondela, que recebe o Boavista, 13.º colocado, também ainda em busca de assegurar matematicamente a continuidade no escalão principal.

Programa da 32.ª jornada:

- Sexta-feira, 3 mai:

Moreirense — Rio Ave, 20:30.

- Sábado, 4 mai:

Marítimo — Sporting de Braga, 15:30.

Feirense — Desportivo de Chaves, 15:30.

Benfica — Portimonense, 18:00.

FC Porto — Desportivo das Aves, 20:30.

- Domingo, 5 mai:

Tondela — Santa Clara, 15:00.

Belenenses — Sporting, 17:30.

Vitória de Guimarães — Nacional, 20:00.

- Segunda-feira, 6 mai:

Vitória de Setúbal — Boavista, 20:15.