A 'final four' da Liga Europeia de andebol, que contará com a presença inédita do Benfica, será disputada no Altice Arena, em Lisboa, em 28 e 29 de maio, anunciou hoje a federação europeia da modalidade (EHF).

O anfitrião Benfica, que ficará hoje a conhecer o adversário nas meias-finais da competição, disputa a final a quatro da competição pela primeira vez, juntamente com o SC Magdeburg, o detentor do troféu, os polacos do Orlen Wisla Plock e os croatas do RK Nexe. A Altice Arena, que tem capacidade para 12.500 lugares, surgiu como forte hipótese após o apuramento das 'águias' para a fase final, tendo já acolhido jogos do Campeonato do Mundo de andebol de 2003. O sorteio da Liga Europeia realiza-se hoje, a partir das 10:00 (hora de Lisboa), em Viena.