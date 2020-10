No Grupo D, depois de um triunfo por 4-2 no campo do Lech Poznan, o Benfica recebe no Estádio do Luz o Standard Liège, que na primeira ronda foi derrotado em casa pelo Rangers (2-0).

Pela primeira vez durante a pandemia da Covid-19, os ‘encarnados’ vão ter público nas bancadas, com mais de 4.000 pessoas a poderem assistir ao encontro ao vivo.

Por seu lado, o Sporting de Braga, que vem de um convincente triunfo no Minho frente ao AEK Atenas (3-0), viaja até à Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Os ucranianos iniciaram o Grupo G com um desaire (3-0) no terreno Leicester City.

Os bracarenses são os primeiros a entrar em ação, às 17:55, enquanto o duelo entre o Benfica e equipa belga está agendado para as 20:00.