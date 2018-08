O Benfica e o Sporting procuram hoje o segundo triunfo na I Liga portuguesa de futebol, frente a Boavista e Vitória de Setúbal, respetivamente, uma semana antes de se defrontarem na terceira jornada.

Na segunda jornada, os ‘encarnados’, que vêm da qualificação para os ‘play-offs’ da Liga dos Campeões, visitam às 19:00 o Boavista, num encontro em que o treinador Rui Vitória não vai poder contar com os avançados Jonas e Castillo, lesionados.

As duas equipas somaram triunfos na primeira jornada, com o Benfica a derrotar o Vitória de Guimarães (3-2) e o Boavista a triunfar na visita ao Portimonense (2-0), sendo que as ‘águias’ não venceram nas últimas deslocações ao Bessa.

Duas horas mais tarde, o Sporting faz a primeira aparição em casa esta temporada, na receção ao Vitória de Setúbal, um dia depois de Bruno de Carvalho ter reclamado que é o legítimo presidente do clube, posição refutada pela Comissão de Gestão.

‘Leões’ e sadinos também venceram os jogos de estreia na I Liga, frente ao Moreirense (3-1) e ao Desportivo das Aves (2-0), respetivamente.

No primeiro encontro do dia, o Desportivo de Chaves e o Portimonense procuram os primeiros pontos nesta edição do campeonato.

A segunda jornada começou na sexta-feira, com empate 2-2 na receção do Desportivo das Aves ao Tondela, numa ronda em que o campeão FC Porto joga apenas no domingo, em casa do Belenenses.

Resultados e programa da segunda jornada:

- Sexta-feira, 17 ago:

Desportivo das Aves – Tondela, 2-2

- Sábado, 18 ago:

Desportivo de Chaves – Portimonense, 16:30

Boavista – Benfica, 19:00

Sporting - Vitória de Setúbal, 21:00

- Domingo, 19 ago:

Nacional – Moreirense, 16:00

Rio Ave - Marítimo, 16:00

Belenenses - FC Porto, 18:30

Santa Clara - Sporting de Braga, 19:30 (20:30 de Lisboa)

- Segunda-feira, 20 ago:

Vitória de Guimarães – Feirense, 20:15