Este foi o quarto jogo consecutivo que os 'encarnados' não vencem para o campeonato, somando três empates e uma derrota, frente a um Vitória que somou a quinta partida seguida sem derrota, embora interrompendo uma série de três vitórias consecutivas, num embate em que as 'águias' terão hipotecado de vez as hipóteses de lutarem pelo título, depois de ficarem a 11 pontos do líder Sporting, que venceu na Madeira o Marítimo por 2-0.

Com este empate, o Benfica fica isolado no quarto lugar, com 34 pontos, a 11 do líder Sporting, a cinco do FC Porto, segundo, e a dois do Sporting de Braga, terceiro, enquanto o Vitória é sexto, com 30.