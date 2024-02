Num relvado muito difícil devido à forte chuva, os vimaranenses, que somaram o quinto jogo consecutivo sem perder no seu reduto, adiantaram-se aos 35 minutos, através de Tiago Silva, na conversão de uma grande penalidade, mas o Benfica, que viu interrompido um ciclo de sete vitórias consecutivas, empatou cinco minutos depois, por Rafa Silva.

O Vitória voltou para a frente aos 61 minutos, por intermédio de André Silva, mas os ‘encarnados’, que ficaram com mais um elemento em campo a partir dos 64, devido à expulsão com vermelho direto de Borevkovic, ainda salvaram a derrota, quando Arthur Cabral, aos 90, igualou a contenda.

Com este empate, o Benfica fecha a jornada na frente da classificação, com 52 pontos, os mesmos do Sporting, que hoje goleou 5-0 na receção ao Sporting de Braga e tem menos um encontro disputado, enquanto o Vitória é quinto, com os mesmos 40 pontos dos bracarenses, que ocupam o quarto posto.