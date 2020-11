Nos convocados para o jogo da sexta jornada da I Liga, a disputar na segunda-feira no estádio do Bessa, às 21:00, o treinador Jorge Jesus chamou 21 jogadores, sendo a grande novidade a lesão de Pedrinho.

O extremo brasileiro tinha entrado a titular na quinta-feira, na vitória na Liga Europa diante do Standard Liège (3-0), mas saiu ao intervalo, dando o lugar a Rafa.

Nas escolhas para o Bessa, Jorge Jesus deixou também de fora o guarda-redes Samuel Soares e Ferro, que tinham feito parte da lista alargada nas escolhas para a Liga Europa, enquanto Samaris, que não está inscrito na UEFA, regressa.

O Benfica lidera a I Liga, com 15 pontos, seguido do Sporting, com 13 e que hoje recebe o Tondela, enquanto o Boavista é 17.º e penúltimo classificado, com três pontos.

No boletim clínico, o Benfica acrescentou Pedrinho à lista em que já figuravam os defesas André Alemida, Todibo e Grimaldo.

Lista de 21 convocados:

- Guarda-redes: Vlachodimos e Helton Leite.

- Defesas: Otamendi, Nuno Tavares, Gilberto, Vertonghen e Jardel.

- Médios: Pizzi, Cervi, Chiquinho, Julian Weigl, Taarabt, Diogo Gonçalves, Gabriel, Samaris, Rafa e Everton.

- Avançados: Gonçalo Ramos, Darwin, Seferovic e Waldschmidt.